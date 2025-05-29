В Днепропетровской области осуждены сотрудники ВВК, которые за деньги находили у уклонистов «заболевания»

В дальнейшем фиктивные заболевания становились основанием для прохождения военной службы исключительно в тыловых подразделениях или в ТЦК.

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В Днепропетровской области суд признал виновными двух должностных лиц военно-врачебной комиссии в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В суде прокуроры доказали, что врач-невропатолог и секретарь ВВК организовали «схему» получения средств с военнообязанных.

За денежное вознаграждение они оформляли документы мужчинам, в которых указывали фиктивные заболевания. В дальнейшем это становилось основанием для прохождения военной службы исключительно в тыловых подразделениях или в ТЦК и СП.

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