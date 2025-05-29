На Дніпропетровщині засуджено працівників ВЛК, які гроші знаходили в ухилянтів «захворювання»

У подальшому фіктивні захворювання ставали підставою для проходження військової служби виключно у тилових підрозділах або у ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині суд визнав винними двох посадових осіб військово-лікарської комісії у зловживанні впливом. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Вироком суду їм призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки.

У суді прокурори довели, що лікар-невропатолог та секретар ВЛК організували «схему» отримання коштів з військовозобов'язаних.

За грошову винагороду вони оформлювали документи чоловікам, в яких зазначали фіктивні захворювання. У подальшому це ставало підставою для проходження військової служби виключно у тилових підрозділах або у ТЦК та СП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.