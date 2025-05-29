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Українцям пояснили, де можна вклеїти фотографію у паспорт, якщо зареєстровані на окупованій території

07:36, 29 травня 2025
Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється безкоштовно, а його термін дії не обмежується.
Українцям пояснили, де можна вклеїти фотографію у паспорт, якщо зареєстровані на окупованій території
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Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, де можна вклеїти фотографію у внутрішній паспорт громадянина України, якщо особа зареєстрована на окупованій території.

Там підкреслили, що особа, місце проживання якої зареєстровано на тимчасово окупованій території України, подає заяву та документи до будь-якого, найближчого чи зручного для неї, територіального підрозділу ДМС або до відповідного центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Внутрішньо переміщена особа подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Бездомна особа подає заяву та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.

У разі, коли особа не має місця проживання, за адресою якої вона може бути зареєстрована, та з певних причин не може або не бажає отримувати статус бездомної особи, або знята з реєстрації місця проживання для вклеювання фотокартки по досягненню 25 чи 45-річного віку, слід звернутися до територіального підрозділу ДМС України або центру надання адміністративних послуг за останнім зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання.

Заява на отримання цієї послуги подається громадянином України особисто та записуватися до електронної черги не потрібно.

Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється безкоштовно, а його термін дії не обмежується.

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паспорт ВПО

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