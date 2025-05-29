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Украинцам объяснили, где можно вклеить фотографию в паспорт, если зарегистрированы на оккупированной территории

07:36, 29 мая 2025
Вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины осуществляется бесплатно, а срок его действия не ограничивается.
Украинцам объяснили, где можно вклеить фотографию в паспорт, если зарегистрированы на оккупированной территории
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Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, где можно вклеить фотографию во внутренний паспорт гражданина Украины, если лицо зарегистрировано на оккупированной территории.

Там подчеркнули, что лицо, место проживания которого зарегистрировано на временно оккупированной территории Украины, подает заявление и документы в любой ближайший или удобный для него территориальный подраздел ГМС или в соответствующий центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Внутренне перемещенное лицо подает заявление и документы в территориальный подраздел ГМС по месту проживания, что подтверждается справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Бездомное лицо подает заявление и документы в территориальный подраздел ГМС по месту будущей регистрации своего места проживания.

В случае, когда лицо не имеет места проживания, по адресу которого оно может быть зарегистрировано, и по определенным причинам не может или не желает получать статус бездомного лица, либо снято с регистрации места проживания для вклеивания фотографии по достижении 25 или 45-летнего возраста, следует обратиться в территориальный подраздел ГМС Украины или центр предоставления административных услуг по последнему зарегистрированному месту проживания либо по фактическому месту проживания.

Заявление на получение этой услуги подается гражданином Украины лично, и записываться в электронную очередь не нужно.

Вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины осуществляется бесплатно, а срок его действия не ограничивается.

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