Во Львове разоблачили руководителя общественной организации, который за $10000 обещал помочь с фиктивной инвалидностью

За деньги дельец обещал повлиять на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии для установления II-й группы инвалидности.

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Во Львове правоохранители сообщили о подозрении руководителю общественной организации, который в ноябре 2024 года реализовал противоправную схему получения неправомерной выгоды для себя за влияние на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, дельец уверял, что с его содействием будет принято положительное решение относительно установления II-й группы инвалидности военнообязанному лицу. Следовательно, в дальнейшем мужчина сможет избежать мобилизации на «законных основаниях».

Такую услугу фигурант оценил в 10 000 долларов США, которые впоследствии при встрече получил от «клиента».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

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