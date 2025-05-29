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У Львові викрили керівника громадської організації, який за $10000 обіцяв допомогти з фейковою інвалідністю

07:00, 29 травня 2025
За гроші ділок обіцяв вплинути на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії для встановлення ІІ-ї групи інвалідності.
У Львові викрили керівника громадської організації, який за $10000 обіцяв допомогти з фейковою інвалідністю
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У Львові правоохоронці повідомили про підозру керівнику громадської організації, який у листопаді 2024 року реалізував протиправну схему одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, ділок запевняв, що за його сприяння ними буде прийнято позитивне рішення щодо встановлення ІІ-ї групи інвалідності військовозобов’язаною особою. Відтак, в подальшому чоловік матиме змогу уникнути мобілізації на «законних підставах».

Таку послугу фігуранта оцінив у 10 000 доларів США, які згодом при зустрічі отримав від «клієнта».

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

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Львів

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