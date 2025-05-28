Ірина Верещук презентувала комітету нацбезпеки законопроект про підготовку громадян до національного спротиву

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук показала презентацію щодо законопроекту, яким буде врегульовано підготовку громадян до нацспротиву.

Фото: Ірина Верещук/Фейсбук

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Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки провів засідання 28 травня, під час якого його члени ознайомилися із презентацією заступниці керівника Офісу Президента Ірина Верещук щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підготовки громадян до національного спротиву».

Станом на 28 травня законопроект ще не внесений до парламенту, а презентацію Ірина Верещук у публічному просторі поки не публікувала.

Нагадаємо, що 25 травня Верещук повідомила, що відвідала курс із підготовки громадян до національного спротиву в одному з Центрів підготовки на Київщині. «Ще раз переконалась у двох ключових речах: такі Центри мають працювати в кожному регіоні та в кожній великій громаді. Це питання не лише обороноздатності, а й національної єдності. Інструкторами мають бути ветерани з реальним бойовим досвідом. Саме вони можуть дати найцінніше — не лише знання, а й ментальну стійкість.

На тренінгу побачила чоловіків і жінок різного віку та професій», зазначила вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 18 квітня прийняв постанову №478, якою врегулював порядок створення та функціонування центрів підготовки цивільних громадян до національного спротиву.

«Наша мета – щоб по всій Україні запрацювали Центри підготовки громадян до національного спротиву. Підготовка цивільних громадян до протидії ворогу є невід’ємною складовою нашої обороноздатності та одним із чинників стримування ворога. Це також один із драйверів стійкості та згуртованості суспільства», – наголосила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Вона зазначила, що постанову «Про функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву» напрацьовували за дорученням Президента Володимира Зеленського спільними зусиллями Міноборони, Генштабу, Сил ТРО, обласних військових адміністрацій, громадських і волонтерських організацій, а також Офісу Президента України.

Постанова затверджує порядок створення та функціонування Центрів підготовки, які мають запрацювати в кожній області України.

Відповідне доручення Президент України Володимир Зеленський дав під час зустрічі з представниками громадянського суспільства.

Відповідно до постанови керівників центрів призначатимуть обласні ради за поданням ОВА. Крім того, на ОВА покладаються обов’язки щодо контролю, моніторингу й оцінки їх діяльності зі щоквартальним звітуванням Міноборони.

Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти.

Нагадаємо, сам закон «Про основи національного спротиву» було прийнято у липні 2021 року. Завданнями підготовки громадян України до національного спротиву є зокрема сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Фото: Ірина Верещук/Фейсбук

Автор: Наталя Мамченко

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