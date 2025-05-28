Ирина Верещук представила комитету по нацбезопасности законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук представила презентацию законопроекта, которым будет урегулирована подготовка граждан к национальному сопротивлению.

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности провел заседание 28 мая, на котором его члены ознакомились с презентацией заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук относительно законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно подготовки граждан к национальному сопротивлению».

По состоянию на 28 мая законопроект еще не внесен в парламент, а презентацию Ирина Верещук в публичном пространстве пока не публиковала.

Напомним, что 25 мая Верещук сообщила, что посетила курс подготовки граждан к национальному сопротивлению в одном из центров подготовки в Киевской области. «Я еще раз убедилась в двух ключевых вещах: такие центры должны работать в каждом регионе и в каждой крупной общине. Это вопрос не только обороноспособности, но и национального единства. Инструкторами должны быть ветераны с реальным боевым опытом. Именно они могут дать самое ценное — не только знания, но и ментальную устойчивость. На тренинге я видела мужчин и женщин разного возраста и профессий», — отметила она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 18 апреля принял постановление №478, которым урегулировал порядок создания и функционирования центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

«Наша цель — чтобы по всей Украине заработали центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Подготовка граждан к противодействию врагу является неотъемлемой частью нашей обороноспособности и одним из факторов сдерживания врага. Это также один из драйверов устойчивости и сплоченности общества», — подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

Она отметила, что постановление «О функционировании центров подготовки граждан к национальному сопротивлению» разрабатывалось по поручению Президента Владимира Зеленского совместными усилиями Минобороны, Генштаба, Сил ТРО, областных военных администраций, общественных и волонтерских организаций, а также Офиса Президента Украины.

Постановление утверждает порядок создания и функционирования центров подготовки, которые должны заработать в каждой области Украины.

Соответствующее поручение Президент Украины Владимир Зеленский дал во время встречи с представителями гражданского общества.

Согласно постановлению, руководителей центров будут назначать областные советы по представлению ОВА. Кроме того, на ОВА возлагаются обязанности по контролю, мониторингу и оценке их деятельности с ежеквартальной отчетностью перед Минобороны.

Силы ТРО будут утверждать типовую программу подготовки, а руководителями центров и инструкторами будут назначать в первую очередь ветеранов. Инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.

Напомним, сам закон «Об основах национального сопротивления» был принят в июле 2021 года. Задачами подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению являются, в частности, содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности выполнять конституционную обязанность по защите Родины, независимости и территориальной целостности Украины.

Фото: Ирина Верещук/Фейсбук

Автор: Наталя Мамченко

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