В Виннице задержали злоумышленников, которые, угрожая убийством, требовали деньги у несовершеннолетнего

Злоумышленникам теперь грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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Полицейские Винницы задержали и сообщили о подозрении троим лицам, которые, угрожая убийством, требовали деньги у несовершеннолетнего. Злоумышленникам от 16 до 21 лет.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, фигуранты предложили 17-летнему парню заработок, который заключался в транзите наличных через его банковскую карту. Парень передал свои банковские данные и начал получать сообщения о зачислении переводов от посторонних лиц на сумму более 50 тысяч гривен. Впоследствии без участия потерпевшего начали совершаться транзакции, а со счета самовольно исчезали деньги. Позже под угрозой убийства фигуранты начали требовать у несовершеннолетнего оплатить 100 000 вымышленного долга, затем снизили сумму до 50 000 гривен.

20 мая правоохранители задержали группу во время получения указанной суммы. В ходе обысков у фигурантов изъяты деньги, добытые преступным путем, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Совершеннолетним подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Несовершеннолетний будет находиться под ночным домашним арестом.

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