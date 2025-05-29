В Гоструда разъяснили, как должна проводиться аттестация рабочих мест

В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда пояснили, как должна проводиться аттестация рабочих мест.
Аттестация предусматривает:
Указывается, что гигиенические исследования факторов трудового процесса проводят только лаборатории, которые аттестованы Госслужбой по вопросам труда и Министерством здравоохранения, в соответствии с порядком, утвержденным Министерством социальной политики совместно с Минздравом.
Оценка условий труда осуществляется для установления классов (степеней) вредности в соответствии с требованиями Государственных санитарных норм и правил — «Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».
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