В Гоструда разъяснили, как должна проводиться аттестация рабочих мест

Гигиенические исследования факторов трудового процесса проводят только лаборатории, аттестованные Государственной службой по вопросам труда и Минздравом.

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В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда пояснили, как должна проводиться аттестация рабочих мест.

Аттестация предусматривает:

установление факторов и причин возникновения неблагоприятных условий труда;

санитарно-гигиеническое исследование факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса;

комплексную оценку факторов и характера труда на соответствие стандартам безопасности труда, строительным и санитарным нормам;

определение степени вредности и опасности труда в соответствии с гигиенической классификацией;обоснование отнесения рабочего места к категориям с вредными или тяжелыми условиями труда;

подтверждение права работников на льготное пенсионное обеспечение;

составление перечня должностей и профессий с льготным пенсионным обеспечением;

анализ реализации технических и организационных мероприятий по оптимизации условий труда.

Указывается, что гигиенические исследования факторов трудового процесса проводят только лаборатории, которые аттестованы Госслужбой по вопросам труда и Министерством здравоохранения, в соответствии с порядком, утвержденным Министерством социальной политики совместно с Минздравом.

Оценка условий труда осуществляется для установления классов (степеней) вредности в соответствии с требованиями Государственных санитарных норм и правил — «Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».

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