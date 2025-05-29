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У Держпраці роз’яснили, як має проводитися атестація робочих місць

10:21, 29 травня 2025
Гігієнічні дослідження факторів трудового процесу проводять лише лабораторії, які атестовані Держпраці та МОЗ.
У Держпраці роз’яснили, як має проводитися атестація робочих місць
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В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, як має проводитися атестація робочих місць.

Атестація передбачає:

  • встановлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
  • санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу;
  • комплексну оцінку факторів та характеру праці на відповідність стандартам безпеки праці, будівельним і санітарним нормам;
  • визначення ступеня шкідливості та небезпечності праці відповідно до гігієнічної класифікації;
  • обґрунтування віднесення робочого місця до категорій зі шкідливими або важкими умовами праці;
  • підтвердження права працівників на пільгове пенсійне забезпечення;
  • складання переліку посад та професій із пільговим пенсійним забезпеченням;
  • аналіз реалізації технічних та організаційних заходів з оптимізації умов праці.

Зазначається, що гігієнічні дослідження факторів трудового процесу проводять лише лабораторії, які атестовані Держпраці та Міністерством охорони здоров’я, відповідно до порядку, затвердженого Міністерством соціальної політики разом із МОЗ.

Оцінка умов праці здійснюється для встановлення класів (ступенів) шкідливості відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил — «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

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Держпраці

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