У Держпраці роз’яснили, як має проводитися атестація робочих місць

В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, як має проводитися атестація робочих місць.
Атестація передбачає:
Зазначається, що гігієнічні дослідження факторів трудового процесу проводять лише лабораторії, які атестовані Держпраці та Міністерством охорони здоров’я, відповідно до порядку, затвердженого Міністерством соціальної політики разом із МОЗ.
Оцінка умов праці здійснюється для встановлення класів (ступенів) шкідливості відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил — «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
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