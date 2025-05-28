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Комітет з нацбезпеки готує нараду щодо використання «шахедами» SIM-карток українських мобільних операторів

17:05, 28 травня 2025
У коментарях до відповідного допису Олександр Федієнко додав, що при прив’язку «сімок» в Україні до паспортів «не писав і не казав».
Комітет з нацбезпеки готує нараду щодо використання «шахедами» SIM-карток українських мобільних операторів
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки готує нараду по темі застосування російськими «шахедами» SIM-карток та інфраструктури українських мобільних операторів, повідомив голова підкомітету з безпеки в кіберпросторі Олександр Федієнко з фракції «Слуга народу».

На його думку, потрібно запровадити більше відповідальності, особливо до власників інфраструктури, неважливо яка вона, мобільна, або фіксована. «І якщо і цього разу оператори не прийдуть на нараду, тоді Верховна Рада прийме відповідні законодавчі зміни, без вашої участі, та ваших карманних асоціацій», - повідомив Федієнко.

Він розповів, що перша нарада на цю тему відбулась 10 липня 2024 року. Під час неї обговорювалось питання локалізації та подальшого блокування SIM-карток мобільних операторів під час їх використання літальними засобами РФ.

У коментарях до відповідного допису від додав, що при прив’язку «сімок» до паспортів «не писав і не казав».

Втім, нагадаємо, що у 2019 році група нардепів з фракції партії «Слуга народу», серед яких був Олександр Федієнко, реєструвала законопроект 1083, яким пропонувала при укладенні договору здійснювати обов’язкову реєстрація абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг «з наданням постачальнику відповідно до закону персональних даних абонентів — фізичних осіб».

Також пропонувалося ведення національного реєстру унікальних ідентифікаторів IMEI-кодів телефонів. Операторам дозволяли б блокувати телефон, IMEI-код якого не внесено до зазначеного реєстру.

«Відсутність в Системі контролю кодів ІМЕІ оригінального (такого що не повторюється) коду ІМЕІ термінального обладнання є підставою для блокування постачальником електронних комунікаційних послуг доступу до електронної комунікаційної мережі такого термінального обладнання», — йшлося в тексті законопроекту. Однак цей законопроект було згодом знято з розгляду

Раніше радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко з посиланням на публікацію у виданні The Economist повідомив, що у запущеному по Україні дроні знайшли записку про нову схему управління безпілотниками. Як зазначається, вони «управляються штучним інтелектом і використовують українську мобільну мережу».

Автор: Наталя Мамченко

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Комітет з нацбезпеки готує нараду щодо використання «шахедами» SIM-карток українських мобільних операторів

У коментарях до відповідного допису Олександр Федієнко додав, що при прив’язку «сімок» в Україні до паспортів «не писав і не казав».

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