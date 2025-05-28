Умєров і Пісторіус підписали угоду про далекобійну зброю для України

Німеччина профінансує виробництво систем озброєння великої дальності в Україні.

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У середу, 28 травня, міністри оборони Німеччини та України Борис Пісторіус і Рустем Умєров підписали угоду про фінансування Берліном виробництва далекобійної зброї. Про це повідомив офіційний сайт Міністерства оборони Німеччини.

У відомстві уточнили, що перші системи озброєння великої дальності можуть бути розгорнуті вже через кілька тижнів.

«У майбутньому Німеччина профінансує виробництво систем озброєння великої дальності в Україні. Обидва міністри в Берліні вже домовилися про це в письмовій формі», — йдеться в заяві.

У Міноборони також повідомили, що міністр оборони України та німецька оборонна компанія Diehl у присутності міністра оборони Німеччини підписали контракт на постачання Україні систем ППО та відповідних боєприпасів.

Фото: bmvg.de

Раніше повідомлялось, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на €5 млрд.

Також канцлер Німеччини Фрідрих Мерц знову заявив про зняття обмежень щодо далекобійної зброї для України.

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