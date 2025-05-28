Не буде обмежень для далекобійної зброї, — Мерц заявив про розширення військової допомоги Україні

Фрідрих Мерц підкреслив, що Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза територією України.

Фото: president.gov.ua

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Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц заявив про зняття обмежень щодо далекобійної зброї для України. Про це він сказав на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні 28 травня.

«Наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем з українського виробництва.

Не буде обмежень для далекобійної зброї, і Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза територією України.

Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країни, яка має дуже великий потенціал», — сказав Мерц.

Також Мерц пояснив, що у заяві про наміри йтиметься про тісну співпрацю та про виробництво далекобійної зброї.

«Ми хочемо уможливити це виробництво, також хочемо щоб було спільне виробництво, ми будемо це підтримувати. І про деталі не будемо говорити публічно. …. Насамперед, будемо дбати про те, щоб українська армія отримувала усе, що їй потрібно, усе, що ми можемо дати щоб україна успішно оборонялася», — додав Мерц.

Ще він додав, що Німеччина допомагатиме українському народу у відбитті російської агресії «стільки, скільки потрібно».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що поставляється Києву. Згодом він уточнив свою заяву. Мерц підкреслив, що його коментарі щодо зняття країнами обмежень на дальність дії зброї для України відносилися до рішення, прийнятого кілька місяців тому.

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