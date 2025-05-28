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Не будет ограничений для дальнобойного оружия, — Мерц заявил о расширении военной помощи Украине

15:26, 28 мая 2025
Фридрих Мерц подчеркнул, что Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели за пределами территории Украины.
Не будет ограничений для дальнобойного оружия, — Мерц заявил о расширении военной помощи Украине
Фото: president.gov.ua
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений по дальнобойному оружию для Украины. Об этом он сказал на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 28 мая.

«Наши министры обороны сегодня подпишут заявление о намерениях о приобретении дальнобойных систем украинского производства.

Не будет ограничений для дальнобойного оружия, и Украина сможет в полном объеме себя защищать, а также поражать военные цели за пределами территории Украины.

Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами, которое имеет очень большой потенциал», — сказал Мерц.

Также Мерц объяснил, что в заявлении о намерениях будет идти речь о тесном сотрудничестве и о производстве дальнобойного оружия.

«Мы хотим сделать это производство возможным, также хотим чтобы было совместное производство, мы будем это поддерживать. И о деталях не будем говорить публично. …. В первую очередь, будем заботиться о том, чтобы украинская армия получала все, что ей нужно, все, что мы можем дать, чтобы Украина успешно оборонялась», — добавил Мерц.

Еще он добавил, что Германия будет помогать украинскому народу в отражении российской агрессии «столько, сколько нужно».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Берлин больше не ограничивает дальнобойность оружия, поставляемого Киеву. Впоследствии он уточнил свое заявление. Мерц подчеркнул, что его комментарии относительно снятия странами ограничений на дальность действия оружия для Украины относились к решению, принятому несколько месяцев назад.

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Германия Украина Владимир Зеленский

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