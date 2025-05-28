Мафия в костюмах – криминалитет Италии перебирает контроль над госстроительством

Итальянская мафия меняет тактику: вместо криминалитета – контроль над госстроительством и миллиардами из ЕС.

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Итальянская мафия больше не ставит на первое место территориальные конфликты и силовые разборки. Вместо этого она все активнее проникает в масштабные инфраструктурные проекты, в частности в сферу государственного строительства, финансовые потоки Европейского Союза и строительство супермоста между Сицилией и материковой частью Италии. Об этом говорится в свежем докладе итальянского агентства по борьбе с мафией (DIA), который цитирует Reuters.

Согласно документу, известные мафиозные группировки - сицилийская Коза Ностра, неаполитанская Каморра и калабрийская 'Ндрангета - сейчас заключают стратегические союзы не только на территории Италии, но и за ее пределами. Особенно активной стала 'Ндрангета, которая сосредоточила усилия на проникновении в тендеры, связанные с государственным строительством.

«Сосуществование способствовало созданию синергий, которые постепенно приобрели структурированную форму», - заявил директор DIA Микеле Карбоне во время пресс-конференции. Он добавил, что нынешние мафиозные структуры способны «поглощать конфликты, напряжения и трения», то есть действовать согласованно и слаженно в масштабных схемах.

Особый интерес преступных групп вызывают проекты, связанные с экономическим восстановлением после пандемии COVID-19 - в частности те, которые финансируются Европейским Союзом. Речь идет также о строительстве долгожданного моста через Мессинский пролив, который должен соединить Сицилию с материковой Италией, а также об инфраструктурной подготовке к зимним Олимпийским играм 2026 года.

Доклад отмечает, что именно строительная отрасль стала одной из самых уязвимых - только в 2024 году она составляла 38% всех административных мер противодействия мафии. Было открыто более 200 расследований на строительных площадках, связанных с государственными контрактами.

«В ближайшее время начнутся все превентивные антимафиозные меры, связанные со строительством моста через Мессинский пролив», - заявил Карбоне, подчеркнув готовность агентства жестко реагировать на любые попытки мафиозного влияния на инфраструктурные проекты.

Доклад также обращает внимание на растущую техническую оснащенность преступных группировок. Они активно используют зашифрованные каналы связи, включая мессенджеры, которые не подлежат прослушиванию, а также дроны - в частности для передачи сообщений заключенным соучастникам.

Отдельный раздел документа посвящен международным финансовым операциям. DIA отмечает, что китайские нелегальные банковские сети все чаще привлекаются для отмывания денег, добытых в Европе.

Кроме того, в отчете говорится о новой тревожной тенденции - вербовке маргинализированной молодежи в так называемые «детские банды». Группировки используют соцсети для демонстраций силы, привлекая подростков к криминальной деятельности через романтизацию мафиозного образа жизни.

Таким образом, современная итальянская мафия трансформируется в высокоорганизованную, технологически оснащенную силу, которая адаптируется к новым условиям - заменяя пули на контракты, а уличные войны на влияние в госсекторе.

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