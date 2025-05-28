Приказ командира о призыве заместителя прокурора Натальи Максименко отменен – Сухопутные войска

Ранее подобный случай с «ручной» отменой приказа о призыве имел место в деле Романа Насирова, хотя, согласно позиции Верховного Суда, процедура призыва на военную службу во время мобилизации является необратимой.

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В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что отменили приказ командира воинской части о призыве заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко, в отношении которой сейчас рассматривается уголовное производство в Высшем антикоррупционном суде.

«Приказ командира воинской части от 9 мая 2025 года о призыве Натальи Максименко, заместителя прокурора Запорожской области, на тыловую должность бухгалтера был отменен из-за нарушения порядка мобилизации, утвержденного постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №560. Это подтверждает, что любые попытки использовать тыловые должности как лазейку для уклонения от ответственности будут решительно пресекаться. Подчеркиваем: каждая должность, даже в тылу, требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу защиты Украины. Тыловые подразделения не будут «безопасной гаванью» для тех, кто стремится избежать справедливого наказания», – заявили в Сухопутных войсках.

Напоминаем, в начале апреля подобный случай имел место с мобилизацией экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют в получении взятки. Его приказ о призыве был аннулирован, а Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести «внутреннее расследование обстоятельств его призыва». Командир бригады тогда признал приказ противоправным и отменил его.

Вместе с тем, такая мобилизация лиц, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, в настоящее время разрешена законодательством.

В Верховной Раде даже зарегистрировали соответствующий законопроект 13284 (инициатор – Анастасия Радина), который предлагает, чтобы судебное производство приостанавливалось только при условии мобилизации обвиняемого для непосредственного выполнения боевых задач, и во время такого приостановления не истекал срок привлечения лица к ответственности. Но он пока не принят.

Кроме того, согласно позиции Верховного Суда, незаконная мобилизация является необратимой. «Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть такой, которая уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу», – подчеркнули судьи Верховного Суда по делу №160/2592/23.

Таким образом, Наталья Максименко и Роман Насиров – далеко не единственные случаи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приостановление производства в связи с мобилизацией обвиняемого – обычная практика Высшего антикоррупционного суда, в частности, в отношении судей, обвиняемых в коррупционных преступлениях. В чем конкретно заключалось нарушение мобилизации Максименко, пока четко неизвестно.

«Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины являются основой обороноспособности страны, и каждая должность, включая тыловые, играет критически важную роль в обеспечении боевой готовности и поддержке фронта. Тыловые должности, такие как логистика, финансово-экономическая служба, медицинское обеспечение или обеспечение административных функций, предназначены для эффективного обеспечения армии ресурсами, а не для создания «убежища» для лиц, которые пытаются избежать ответственности за коррупционные сделки, взяточничество и другие злоупотребления. В связи с случаями, когда отдельные лица, в том числе фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии для бегства от правосудия, Командованием Сухопутных войск ВС Украины усилен контроль за процессом призыва и назначения на такие должности», – заявили в Сухопутных войсках, к которым, напомним, относятся ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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