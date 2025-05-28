Народный депутат Сергей Швец ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

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После длительной борьбы с тяжелой болезнью умер народный депутат Сергей Швец. О его смерти сообщил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь – от журналистики до работы в Верховной Раде Украины.

«Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память», – написал Давид Арахамия.

Сергей Швец родился в 1976 году.

Работал в культурологической, экономической, военной и политической журналистике на телеканалах «1+1», СТБ, ICTV.

В 2019 году был избран народным депутатом в округе 214 в Днепровском районе Киева от партии «Слуга народа» как беспартийный.

Занимал должность секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

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