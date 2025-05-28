Народний депутат Сергій Швець пішов із життя після тривалої боротьби з важкою хворобою.

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Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер народний депутат Сергій Швець. Про його смерть повідомив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики, до роботи у Верховній Раді України.

«Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять», - написав Давид Арахамія.

Сергій Швець народився у 1976 році.

Працював у культурологічній, економічній, військовій та політичній журналістиці на телеканалах «1+1», СТБ, ICTV.

У 2019 році був обраний народним депутатом в окрузі 214 у Дніпровському районі Києва від партії «Слуга народу» як безпартійний.

Обіймав посаду секретаря Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

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