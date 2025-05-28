У Франції зафіксували новий варіант Covid-19

NB.1.8.1 – нова версія «Омікрона» із суперздатністю уникати імунітету.

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Новий варіант коронавірусу NB.1.8.1, який з березня активно циркулює в Азії, зафіксували і в Європі. У Франції підтвердили чотири випадки зараження. Про це повідомляє французьке видання RFI.

NB.1.8.1 є однією з численних мутацій варіанта «Омікрон» і за останні тижні став домінуючим у країнах Азії — Сінгапурі, Тайвані та Гонконгу. Там влада вже попередила населення про зростання кількості випадків Covid-19, збільшення звернень до медичних закладів та смертей.

Особливу увагу новому варіанту приділяють через дві його ключові характеристики: по-перше, NB.1.8.1 має підвищену здатність інфікувати клітини; по-друге — краще уникає імунного захисту, сформованого після хвороби або вакцинації. Саме ці риси можуть зробити його потенційно небезпечним у перспективі. Як пояснює Брюно Мегарбан, завідувач відділення реанімації лікарні Ларібуаз'єр у Парижі, ці властивості NB.1.8.1 можуть призвести до нової хвилі захворювання восени чи взимку.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вже 23 травня повідомили, що помістили NB.1.8.1 до переліку варіантів «під спостереженням». Водночас ВООЗ заспокоює: наявні дані не свідчать про те, що цей варіант викликає тяжчий перебіг хвороби, а чинні вакцини залишаються ефективними.

Класифікація «під спостереженням» означає, що ВООЗ слідкує за мутацією, проте ще не має підстав включити її до переліку «варіантів, які викликають занепокоєння» — таких, що можуть спричинити серйозні клінічні наслідки або зниження ефективності вакцин.

За даними ВООЗ, вперше варіант NB.1.8.1 було виявлено наприкінці січня 2025 року. На початку травня китайські науковці опублікували дослідження, в якому зазначили, що цей варіант має високу спорідненість до рецептора ACE2 (воріт для проникнення вірусу в клітини людини), а також здатний уникати гуморального імунітету — тобто антитіл, вироблених В-лімфоцитами. Це робить його потенційно домінантним серед усіх варіантів, які зараз циркулюють у світі.

ВООЗ підтверджує, що деякі мутації NB.1.8.1 можуть збільшувати його заразність. Згідно з генетичними послідовностями, переданими до глобальної бази даних GISAID, у тиждень з 21 квітня 518 зразків належали до NB.1.8.1. Це вже 10,7% від загальної кількості, у порівнянні з 2,5% чотири тижні тому.

Попри зростання, ВООЗ оцінює глобальний ризик від NB.1.8.1 як низький. Причина — відсутність свідчень про тяжчий перебіг хвороби та ефективність наявних вакцин проти нового варіанта.

У Франції епідеміологічна ситуація наразі залишається стабільною, новий штам не набув масового поширення. Навіть якщо NB.1.8.1 спричинить нову хвилю захворюваності, це не означає, що вона буде серйознішою за попередні, запевняють медики. За умови, що особи з груп ризику вчасно вакцинуються та дотримуватимуться санітарних заходів, ситуація має залишатись контрольованою.

У країні триває кампанія вакцинації проти Covid-19, яка розпочалась 14 квітня й триватиме до 15 червня з можливим продовженням до 15 липня, залежно від епідеміологічної ситуації.

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