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У психлікарні на Полтавщині проти волі утримували 29 людей — Омбудсмен Лубінець

15:06, 28 травня 2025
У людей забрали документи та телефони, а також, як вони стверджують, їх змушували працювати без оплати.
У психлікарні на Полтавщині проти волі утримували 29 людей — Омбудсмен Лубінець
Фото: Офіс Омбудсмана України
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На Полтавщині під час планової інспекції комунального підприємства "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" виявили 29 осіб, яких незаконно утримували в психіатричній установі. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що перевірка виявила грубі порушення прав людини в цьому закладі.

Зокрема, у відділенні, де раніше використовувалися примусові медичні заходи, 29 осіб повідомили, що їх утримують проти волі.

У людей забрали документи та мобільні телефони, а також, за їхніми словами, змушували працювати безкоштовно.

Представник Офісу омбудсмена в Полтавській області Владислав Носенко звернувся до поліції та прокуратури, викликавши слідчо-оперативну групу. За фактом незаконного утримання осіб розпочато кримінальне провадження.

Лубінець зазначив, що ця справа перебуває на його особистому контролі.

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