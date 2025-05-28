У психлікарні на Полтавщині проти волі утримували 29 людей — Омбудсмен Лубінець

У людей забрали документи та телефони, а також, як вони стверджують, їх змушували працювати без оплати.

Фото: Офіс Омбудсмана України

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На Полтавщині під час планової інспекції комунального підприємства "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" виявили 29 осіб, яких незаконно утримували в психіатричній установі. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що перевірка виявила грубі порушення прав людини в цьому закладі.

Зокрема, у відділенні, де раніше використовувалися примусові медичні заходи, 29 осіб повідомили, що їх утримують проти волі.

У людей забрали документи та мобільні телефони, а також, за їхніми словами, змушували працювати безкоштовно.

Представник Офісу омбудсмена в Полтавській області Владислав Носенко звернувся до поліції та прокуратури, викликавши слідчо-оперативну групу. За фактом незаконного утримання осіб розпочато кримінальне провадження.

Лубінець зазначив, що ця справа перебуває на його особистому контролі.

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