В психбольнице на Полтавщине против воли удерживали 29 человек — Омбудсмен Лубинец

У людей забрали документы и телефоны, а также, как они утверждают, их заставляли выполнять работать без оплаты.

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В Полтавской области во время плановой инспекции коммунального предприятия "Областное учреждение по предоставлению психиатрической помощи" выявили 29 человек, которых незаконно содержали в психиатрическом учреждении. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что проверка выявила грубые нарушения прав человека в этом заведении.

В частности, в отделении, где ранее использовались принудительные медицинские меры, 29 человек сообщили, что они содержатся против воли.

У людей изъяли документы и мобильные телефоны, а также, по их словам, заставляли работать бесплатно.

Представитель Офиса омбудсмена в Полтавской области Владислав Носенко обратился в полицию и прокуратуру, вызвав следственно-оперативную группу. По факту незаконного содержания лиц начато уголовное производство.

Лубинец отметил, что это дело находится на его личном контроле.

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