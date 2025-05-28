Во Львове представили нового Генерального консула Республики Польша

Марек Радзион начал дипломатическую миссию во Львовской области.

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Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об официальном назначении нового Генерального консула Республики Польша во Львове. Сегодня он лично поздравил господина Марека Радзивона с началом дипломатической миссии в области.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие трансграничного сотрудничества, гуманитарные и культурные инициативы, партнерские отношения между украинскими общинами и польскими гминами, а также поддержку Украины на пути к Европейскому Союзу.

Господин Марек Радзивон подчеркнул, что консульство во Львове должно стать не просто учреждением, а настоящим двигателем совместных действий, которые сближают два народа. Максим Козицкий отметил, что полностью разделяет эту позицию.

Начальник Львовской ОВА также отметил искреннее и результативное сотрудничество с предыдущей Генеральной консулкой Элизой Дзвонкевич и выразил надежду на живую и действенную партнерскую работу с новым консулом.

Символично, что уже этой осенью Львовщина представит совместную культурную инициативу — выставку о Польше и Украине. Выставка готовится во Львовском дворце искусств в партнерстве с Европейским Центром Солидарности и станет еще одним шагом к более глубокому взаимопониманию между странами.

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