Практика судов
  1. В Украине

Во Львове представили нового Генерального консула Республики Польша

18:24, 28 мая 2025
Марек Радзион начал дипломатическую миссию во Львовской области.
Во Львове представили нового Генерального консула Республики Польша
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об официальном назначении нового Генерального консула Республики Польша во Львове. Сегодня он лично поздравил господина Марека Радзивона с началом дипломатической миссии в области.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие трансграничного сотрудничества, гуманитарные и культурные инициативы, партнерские отношения между украинскими общинами и польскими гминами, а также поддержку Украины на пути к Европейскому Союзу.

Господин Марек Радзивон подчеркнул, что консульство во Львове должно стать не просто учреждением, а настоящим двигателем совместных действий, которые сближают два народа. Максим Козицкий отметил, что полностью разделяет эту позицию.

Начальник Львовской ОВА также отметил искреннее и результативное сотрудничество с предыдущей Генеральной консулкой Элизой Дзвонкевич и выразил надежду на живую и действенную партнерскую работу с новым консулом.

Символично, что уже этой осенью Львовщина представит совместную культурную инициативу — выставку о Польше и Украине. Выставка готовится во Львовском дворце искусств в партнерстве с Европейским Центром Солидарности и станет еще одним шагом к более глубокому взаимопониманию между странами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов Польша

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приоритетом сейчас является финансирование ВСУ, поэтому размер единовременных соцвыплат может быть уменьшен — Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда констатировала, что в условиях войны приоритетным является направление ограниченных финансовых ресурсов государства на финансирование Вооруженных Сил, а не на другие цели, что может повлиять на сбалансированность государственного бюджета.

Ирина Верещук представила комитету по нацбезопасности законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук представила презентацию законопроекта, которым будет урегулирована подготовка граждан к национальному сопротивлению.

Комитет по нацбезопасности готовит совещание по использованию «шахедами» SIM-карт украинских мобильных операторов

В комментариях к соответствующему посту Александр Федиенко добавил, что о привязке «симок» к паспортам он «не писал и не говорил».

Приказ командира о призыве заместителя прокурора Натальи Максименко отменен – Сухопутные войска

Ранее подобный случай с «ручной» отменой приказа о призыве имел место в деле Романа Насирова, хотя, согласно позиции Верховного Суда, процедура призыва на военную службу во время мобилизации является необратимой.

Верховная Рада готовится принять изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США относительно полезных ископаемых

Изменения в закон о Государственном бюджете на 2025 год для создания новой бюджетной программы пока не предусмотрены.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду