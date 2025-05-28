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В Хмельницкой области судились из-за разведения курятника под многоэтажкой — чем все закончилось

15:42, 28 мая 2025
Житель многоэтажного дома обратился в суд из-за разведения курятника под его окнами.
В Хмельницкой области судились из-за разведения курятника под многоэтажкой — чем все закончилось
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Житель многоквартирного дома из Шепетовки Хмельницкой области обратился в суд с иском, в котором просил обязать владелицу соседнего частного дома содержать домашнюю птицу и обустроить компостную площадку на расстоянии от его жилья, предусмотренном Государственными строительными нормами. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Он пояснил, что у него под окном соседка устроила курятник, а рядом — компостную площадку, куда сбрасывает куриный помет, пищевые и другие отходы.

Мужчина обращался в Главное управление Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области, которое по результатам обследования придомовой территории установило, что действительно вплотную к многоквартирному дому расположена ограда частного дома: под балконом выращивают кур, складируют куриный помет, компост.

В ответ на такое же заявление в административно-коммунальную инспекцию Шепетовского городского совета ему заверили, что провели с соседями беседу, ознакомили их с законодательством, регулирующим вопросы содержания домашних животных и птицы, и рекомендовали им перенести площадку для компоста и курятник в другое место.

Однако владелица спорных объектов продолжает игнорировать нормы добрососедства и нарушать его права, как пользователя жильем.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил иск: обязал ответчицу содержать домашних животных и домашнюю птицу на расстоянии не ближе 15 м, а площадку для компоста — не ближе 20 м от соседнего жилого дома.

Женщина подала апелляционную жалобу: просила отменить такое решение и отказать в иске. Указала, что истец по делу не является надлежащим лицом, так как не владелец квартиры и не пользователь земельного участка, на котором расположен дом, поэтому не имеет права обязать ее устранить препятствия в пользовании имуществом.

Кроме того, сама многоэтажка построена с нарушением строительных норм, регламентирующих расстояния до соседних зданий, в частности до ее хозяйственных построек для содержания домашних животных и птицы. По ее словам, это застройщик не соблюдал требования СНиП, и покупатели квартир в том доме должны были знать, что его возводили без соответствующих разрешений и документации, и обратить внимание, что рядом с окнами первого этажа — ее курятник и площадка для компоста.

Апелляционный суд отметил: суд первой инстанции правильно установил, что истец зарегистрирован в квартире с согласия владелицы — его матери, то есть проживает там на законных основаниях, и имеет право обращаться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании жильем, а законность строительства многоэтажки — не предмет этого спора.

«С учетом того, что спорные объекты размещены ответчицей с нарушением технических и санитарных требований, а именно обустроены на меньшем расстоянии, чем предусмотрено действующим законодательством от жилого дома истца, что приводит к неудобствам в связи с неприятным запахом нечистот и отходов, нарушает права истца, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об удовлетворении исковых требований», — констатировал апелляционный суд.

Таким образом — отклонил апелляционную жалобу ответчицы, а решение местного суда оставил без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу № 688/4255/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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