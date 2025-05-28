На Хмельниччині судилися через розведення курника під багатоповерхівкою — чим все закінчилося

Житель багатоповерхого будинку звернувся до суду через розведення курника під його вікнами.

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Мешканець багатоквартирного будинку з Шепетівки Хмельницької області звернувся до суду з позовом, в якому просив зобов`язати власницю сусіднього приватного будинку утримувати домашню птицю та облаштувати компостний майданчик на відстані від його житла, яка передбачена ДБН. Про це повідомляє пресслужба суду.

Він пояснив, що у нього під вікном сусідка облаштувала курник, а поряд – компостний майданчик, куди скидає курячий послід, харчові та інші відходи.

Чоловік звертався до ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, яке за результатами обстеження прибудинкової території встановило, що дійсно впритул до багатоповерхівки розміщена огорожа приватного будинку: під балконом вирощують курей, складають курячий послід, компост.

У відповідь на таку ж заяву до адміністративно-комунальної інспекції Шепетівської міської ради, його запевнили, що провели із сусідами розмову, ознайомили їх із законодавством, що регулює питання утримання домашніх тварин та птиці, та рекомендували їм перенести майданчик для компосту й курник в інше місце.

Проте власниця спірних об’єктів продовжує нехтувати нормами добросусідства й порушувати його права, як користувача житлом.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов: зобов’язав відповідачку утримувати свійських тварин та домашню птицю на відстані не ближче 15 м, а майданчик для компосту – не ближче 20 м від сусіднього житлового будинку.

Жінка подала апеляційну скаргу: просила скасувати таке рішення та відмовити у позові. Вказала, що позивач у справі не є належним, бо не власник квартири й не користувач земельної ділянки, на якій розташований будинок, тому не має права зобов`язувати її усунути перешкоди в користуванні майном.

До того ж сама багатоповерхівка побудована з порушенням будівельних норм, які регламентують відстані до сусідніх будівель, зокрема до її господарських споруд для утримання свійських тварин та птиці. За її словами, це забудовник не дотримався вимог ДБН й покупці квартир у тому будинку мали б знати, що його зводили без відповідних дозволів і документації, й звернути увагу, що поряд з вікнами першого поверху – її курник та майданчик для компосту.

Апеляційний суд зазначив: суд першої інстанції правильно встановив, що позивач зареєстрований у квартирі за згодою власниці – його матері, тобто проживає там на законних підставах, й має право звертатися до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні житлом, а законність будівництва багатоповерхівки – не предмет цього спору.

«З огляду на те, що спірні об`єкти розміщені відповідачкою з порушенням технічних та санітарних вимог, а саме облаштовані на меншій відстані, ніж передбачено чинним законодавством від житлового будинку позивача, що призводить до незручностей, у зв`язку з неприємним запахом нечистот та відходів, порушує права позивача, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про задоволення позовних вимог», – констатував апеляційний суд.

Відтак – відхилив апеляційну скаргу відповідачки, а рішення місцевого суду залишив без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 688/4255/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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