У Львові представили нового Генерального консула Республіки Польща

Марек Радзівон розпочав дипломатичну місію у Львівській області.

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Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про офіційне призначення нового Генерального консула Республіки Польща у Львові. Сьогодні він особисто привітав пана Марека Радзівона з початком дипломатичної місії в області.

Під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток транскордонного співробітництва, гуманітарні та культурні ініціативи, партнерські відносини між українськими громадами та польськими гмінами, а також підтримку України на шляху до Європейського Союзу.

Пан Марек Радзівон підкреслив, що консульство у Львові має стати не просто установою, а справжнім рушієм спільних дій, які зближують два народи. Максим Козицький зазначив, що цілком поділяє цю позицію.

Начальник Львівської ОВА також відзначив щиру і результативну співпрацю з попередньою Генеральною консулкою Елізою Дзвонкевич і висловив сподівання на живу та дієву партнерську роботу з новим консулом.

Символічно, що вже цієї осені Львівщина представить спільну культурну ініціативу — виставку про Польщу та Україну. Виставка готується у Львівському палаці мистецтв у партнерстві з Європейським Центром Солідарності і стане ще одним кроком до глибшого порозуміння між країнами.

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