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Во Франции зафиксировали новый вариант Covid-19

21:43, 28 мая 2025
NB.1.8.1 – новая версия «Омикрона» с суперспособностью избегать иммунитета.
Во Франции зафиксировали новый вариант Covid-19
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Новый вариант коронавируса NB.1.8.1, который с марта активно циркулирует в Азии, зафиксировали и в Европе. Во Франции подтвердили четыре случая заражения. Об этом сообщает французское издание RFI.

NB.1.8.1 является одной из многочисленных мутаций варианта «Омикрон» и за последние недели стал доминирующим в странах Азии - Сингапуре, Тайване и Гонконге. Там власти уже предупредили население о росте количества случаев Covid-19, увеличении обращений в медицинские учреждения и смертей.

Особое внимание новому варианту уделяют из-за двух его ключевых характеристик: во-первых, NB.1.8.1 имеет повышенную способность инфицировать клетки; во-вторых - лучше избегает иммунной защиты, сформированной после болезни или вакцинации. Именно эти черты могут сделать его потенциально опасным в перспективе. Как объясняет Брюно Мегарбан, заведующий отделением реанимации больницы Ларибуазьер в Париже, эти свойства NB.1.8.1 могут привести к новой волне заболевания осенью или зимой.

Во Всемирной организации здравоохранения уже 23 мая сообщили, что поместили NB.1.8.1 в перечень вариантов «под наблюдением». В то же время ВОЗ успокаивает: имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что этот вариант вызывает более тяжелое течение болезни, а действующие вакцины остаются эффективными.

Классификация «под наблюдением» означает, что ВОЗ следит за мутацией, однако еще не имеет оснований включить ее в перечень «вариантов, вызывающих беспокойство» - таких, которые могут вызвать серьезные клинические последствия или снижение эффективности вакцин.

По данным ВОЗ, впервые вариант NB.1.8.1 был обнаружен в конце января 2025 года. В начале мая китайские ученые опубликовали исследование, в котором отметили, что этот вариант имеет высокое сродство к рецептору ACE2 (ворот для проникновения вируса в клетки человека), а также способен избегать гуморального иммунитета - то есть антител, производимых В-лимфоцитами. Это делает его потенциально доминантным среди всех вариантов, которые сейчас циркулируют в мире.

ВОЗ подтверждает, что некоторые мутации NB.1.8.1 могут увеличивать его заразность. Согласно генетическим последовательностям, переданным в глобальную базу данных GISAID, в неделю с 21 апреля 518 образцов принадлежали к NB.1.8.1. Это уже 10,7% от общего количества, по сравнению с 2,5% четыре недели назад.

Несмотря на рост, ВОЗ оценивает глобальный риск от NB.1.8.1 как низкий. Причина - отсутствие свидетельств о более тяжелом течении болезни и эффективность имеющихся вакцин против нового варианта.

Во Франции эпидемиологическая ситуация пока остается стабильной, новый штамм не получил массового распространения. Даже если NB.1.8.1 вызовет новую волну заболеваемости, это не означает, что она будет серьезнее предыдущих, уверяют медики. При условии, что лица из групп риска вовремя вакцинируются и будут придерживаться санитарных мероприятий, ситуация должна оставаться контролируемой.

В стране продолжается кампания вакцинации против Covid-19, которая началась 14 апреля и продлится до 15 июня с возможным продлением до 15 июля, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Франция

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