Установление факта незаконности мобилизации не влечет увольнение незаконно мобилизованного лица с военной службы – Верховный Суд

Суды предыдущих инстанций признали противоправными действия ТЦК по мобилизации мужчины и обязали воинскую часть уволить его с военной службы, однако Верховный Суд указал, что это неэффективный способ защиты.

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Признание процедуры призыва противоправной не влечет увольнение незаконно мобилизованного лица с военной службы, то есть не восстанавливает прежнего положения лица, призванного на военную службу. Об этом отметил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23 по иску военнослужащего к районному ТЦК и воинской части о признании противоправными действий по призыву и обязательства принять решение об увольнении со службы.

Как отметил КАС ВС, «процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой».

Истец, обращаясь в суд первой инстанции за защитой своих прав, связывал их нарушение с несоблюдением порядка его призыва на военную службу, что заключалось в непрохождении истцом медицинского осмотра во время призыва на военную службу.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, признал противоправными действия районного ТЦК по призыву истца на военную службу во время мобилизации и обязал воинскую часть уволить его с военной службы, что, по мнению судов обеих инстанций, является надлежащим восстановлением нарушенных прав истца.

Однако Верховный Суд подчеркнул, что восстановление нарушенного права должно происходить в рамках спорных правоотношений с участием их участников.

В то же время обязательство воинской части уволить лицо с военной службы выходит за пределы правоотношений между районным ТЦК и истцом относительно порядка его призыва на военную службу во время мобилизации, являющегося предметом рассмотрения в этом деле.

В спорных правоотношениях нарушено было право истца на надлежащую процедуру его призыва на военную службу во время мобилизации. Выбранный же истцом способ защиты нарушенного права, который впоследствии применили суды обеих инстанций по итогам рассмотрения дела, – увольнение с военной службы – является неэффективным, поскольку не решает правомерность акта, принимаемого по результатам проведенной процедуры призыва истца на военную службу.

Такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, регулируемые иными правовыми нормами, которые не исследовались судами предыдущих инстанций, и создаст ситуацию неисполнимости судебного решения.

Верховный Суд подчеркнул, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу.

Таким образом, выбранный истцом способ защиты не соответствует сути нарушенного права истца, а удовлетворение этого требования не приведет к восстановлению такого права, поэтому выводы судов обеих инстанций об удовлетворении исковых требований в этой части являются ошибочными.

Сам факт непрохождения медицинского осмотра во время призыва не свидетельствует о непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения с военной службы в соответствии со ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Автор: Наталя Мамченко

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