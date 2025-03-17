Пожар в ночном клубе Северной Македонии, который унес 59 жизней – задержаны 20 человек после гибели 59 человек

Чиновники и менеджер клуба взяты под стражу.

Фото: Reuters

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В Северной Македонии в рамках расследования пожара, который произошел во время концерта в ночном клубе города Кочаны и привел к гибели 59 человек, задержаны 20 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Панче Тошковски, цитирует Reuters.

Среди задержанных - чиновники и менеджер ночного клуба, где произошла трагедия. Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоский отметил, что лицензия для клуба была выдана Министерством экономики незаконно и пообещал, что все виновные будут привлечены к ответственности.

«Независимо от того, кто они, из какого учреждения, какого уровня, от какой партии и какой профессии», - подчеркнул Мицкоски.

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