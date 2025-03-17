В Киеве снова зафиксировали два температурных рекорда

Март за первую половину месяца установил 15 температурных рекордов в столице.

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В Киеве 14 марта зафиксировали два рекорда температуры воздуха. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев.

Так, минимальная температура воздуха в тот день не опустилась ниже 10,9°С, что на 3,3°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2001 года, а среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 12,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,3°С, а климатическую норму – на 10,0°С, что соответствует погоде 26 апреля.

За первую половину марта в столице установлено 15 температурных рекордов.

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