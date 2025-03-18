В Ивано-Франковске неисправная газовая колонка чуть не убила ребенка

Ребенок был госпитализирован в больницу.

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В Ивано-Франковске угарным газом отравился мальчик 2018 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве отмечают, что предварительная причина – неисправная газовая колонка. Ребенок был госпитализирован в больницу.

Спасатели напомнили, что угарный газ – невидимый убийца. Он не имеет запаха или цвета, но может оказаться смертельно опасным.

Также они порекомендовали заботиться о надлежащей вентиляции помещений и проверять исправность газовых приборов.

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