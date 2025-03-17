За первую неделю украинцы сгенерировали через Дію более 200 тысяч разрешений на оружие

Тысячи украинцев перешли на цифровые разрешения на оружие через Дію.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине запустили новый сервис в приложении «Дія» - теперь граждане могут получить разрешение на оружие в цифровом формате. Это позволит пользователям удобно управлять своими разрешениями, не носить бумажные документы и иметь их под рукой в любой ситуации.

Только за неделю работы сервиса более 200 тысяч разрешений на оружие были сгенерированы через «Дію». Тысячи украинцев уже пользуются цифровыми документами, оставляя бумажные варианты позади, сообщили в «Дії».

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить приложение и добавить соответствующий документ, если ваше оружие зарегистрировано в Едином реестре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.