В Украине введена подача заявлений о госрегистрации и перерегистрации лекарств в электронном виде

Подать заявления на государственную регистрацию и перерегистрацию лекарств теперь можно в Едином окне Минздрава.

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ГП «Государственный экспертный центр МОЗ Украины» сообщил, что совместно с Министерством здравоохранения Украины внедряет подачу заявлений о государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств и внесении изменений в регистрационные материалы на лекарственные средства в электронном виде в Единое окно МОЗ Украины.

Инициатива реализуется в рамках цифровизации и оптимизации процесса подачи регистрационных документов на государственную регистрацию лекарственных средств, в том числе в формате еCTD.

Общая схема процесса подачи электронного заявления включает следующие шаги:

Создание заявителем pdf-файла заявления и его подписание КЭП. Авторизация в электронном кабинете заявителя. Шаблон письма для предоставления доступа размещен на сайте ГЭЦ в разделе Заявителям по ссылке. Заполнение короткой формы электронного заявления в электронном кабинете заявителя. Прикрепление pdf-файла заявления, подписанного КЭП, вместе со сканированной копией доверенности. Отправка заявления в Единое окно. Проверка и обработка электронного заявления в Едином окне МОЗ Украины. В случае замечаний заявление возвращается на доработку заявителю. Если замечаний нет, Единое окно формирует направление и отправляет его в МОЗ. После согласования МОЗ ГЭЦ регистрирует направление. Проверить статус регистрации направления заявители могут на сайте ГЭЦ в разделе Заявителям → Проверка поступления направлений. Подача заявителями следующих регистрационных документов в зависимости от процедуры.

На данный момент система электронной подачи позволяет работать с заявлениями по процедурам регистрации/перерегистрации/изменений (включая исправление технических ошибок). Однако в будущем этот перечень будет расширен и на другие типы заявлений, в частности, по клиническим испытаниям.

Имплементация процесса подачи электронного заявления будет проходить в два этапа:

- Короткая форма заявления (с марта 2025 года) – заявитель заполняет минимально необходимые поля, добавляет подписанный КЭП pdf-файл заявления и скан-копию доверенности.

- Полная форма заявления (внедрение в течение 2025 года) – заявитель заполняет все необходимые поля, генерирует pdf-файл в электронном кабинете с наложением КЭП, добавляет скан-копию доверенности.

Основные преимущества подачи заявлений через Единое окно в электронном виде:

- Ускорение и прозрачность документооборота – заявители смогут подавать документы без задержек и сложностей.

- Отсутствие необходимости личного присутствия – экономия времени, человеческих и финансовых ресурсов.

- Увеличение эффективности обработки заявлений и обмена данными между заявителями, МОЗ и ГЭЦ.

- Снижение рисков потери или повреждения документов, повышение безопасности данных.

- Снижение затрат – постепенный отказ от бумажных форм подачи регистрационных материалов.

- Упрощение взаимодействия с заявителями – процесс станет удобнее и быстрее.

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