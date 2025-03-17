Трамп заявил, что Байден мог не знать о содержании помилований, которые подписаны автопером

По словам Трампа, Байден мог даже не знать, какие именно помилования подписывал.

Источник фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп указал, что его предшественник Джо Байден мог не знать о содержании помилований, которые были подписаны автоматическим пером.

««Помилования» … не имеют юридической силы и последствий, поскольку их подписал автоматический прибор, воспроизводящий подпись. Иными словами, Джо Байден их не подписывал», – заявил он.

При этом, по словам Трампа, Байден мог даже не знать, какие именно помилования подписывал.

«Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление», – предположил Трамп.

При этом решение о обоснованности помилования в конечном итоге должны принимать суды, отметил Трамп.

«Это не мое решение – это будет решать суд – но я бы сказал, что они не имеют юридической силы, потому что я уверен, что Байден не имел никакого представления о том, что происходило, и кто-то использовал автоматическую ручку, чтобы подписывать и выдавать помилования», – сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, пишет Bloomberg.

Как известно, Джо Байден в конце президентства подписал помилование для своего сына Гантера Байдена, которого обвиняли в преступлениях, связанных с использованием оружия, а также налоговых нарушениях, хотя ранее он заявлял, что «не будет вмешиваться в процесс» против своего сына и не помилует его.

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