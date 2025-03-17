Партия Орбана предлагает запретить ЛГБТК+ прайды и штрафовать участников

Правящая партия Венгрии подала законопроект о запрете ЛГБТК+ прайдов.

Фото: AFP

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Правящая партия Венгрии, лидером которой является премьер-министр Виктор Орбан, Fidesz, внесла в парламент законопроект, который предусматривает запрет ЛГБТК+ прайдов и наложение штрафов на организаторов и участников этих мероприятий. Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, запрет марши ЛГБТК+ объясняется тем, что такие мероприятия являются вредными для детей. Законопроект вносит изменения в действующее законодательство, регулирующее право на собрания, определяя, что собрания, которые нарушают запрет, изложенный в законе о защите детей, должны быть запрещены.

Также в проекте закона предлагается предоставление правоохранителям полномочий использовать камеры распознавания лиц для идентификации участников таких мероприятий.

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