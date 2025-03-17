Партія Орбана пропонує заборонити ЛГБТК+ прайди та штрафувати учасників

Керівна партія Угорщини подала законопроєкт про заборону ЛГБТК+ прайдів.

Фото: AFP

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Керівна партія Угорщини, лідером якої є прем’єр-міністр Віктор Орбан, Fidesz, внесла до парламенту законопроєкт, який передбачає заборону ЛГБТК+ прайдів та накладення штрафів на організаторів і учасників цих заходів. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з документом, заборона марші ЛГБТК+ пояснюється тим, що такі заходи є шкідливими для дітей. Законопроєкт вносить зміни до чинного законодавства, що регулює право на зібрання, визначаючи, що збори, які порушують заборону, викладену в законі про захист дітей, повинні бути заборонені.

Також у проєкті закону пропонується надання правоохоронцям повноважень використовувати камери розпізнавання облич для ідентифікації учасників таких заходів.

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