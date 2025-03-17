Громадянина Німеччини, який воював у ЗСУ, екстрадували через підозри в зґвалтуванні

Незабаром чоловік постане перед судом у Німеччині.

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Україна екстрадувала громадянина Німеччини, який є колишнім військовослужбовцем ЗСУ. Рішення було прийнято за запитом німецької сторони у зв'язку із підозрою у скоєнні там низки злочинів. Про це у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

«Цей громадянин Німеччини воював у лавах ЗСУ. Контракт з ним був розірваний не за його ініціативою у 2024 році. Наразі його екстрадовано до Німеччини, де він підозрюється у зґвалтуванні, зберіганні та розповсюдженні зображень сексуального насильства», - заявили у ОГП.

У відомстві додали, що запит на екстрадицію був направлений у 2023 році.

За даними BBC, німецька прокуратура двічі вимагала видачі свого громадянина – у вересні та грудні 2023 року. Правоохоронці посилалися на відеодокази, де Бен Р. ймовірно ґвалтує кількох жінок.

Вранці 17 березня чоловік перетнув український кордон з Польщею. Незабаром він постане перед судом у Німеччині.

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