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Гражданина Германии, который воевал в ВСУ, экстрадировали из-за подозрений в изнасиловании

13:55, 17 марта 2025
Вскоре мужчина предстанет перед судом в Германии.
Гражданина Германии, который воевал в ВСУ, экстрадировали из-за подозрений в изнасиловании
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Украина экстрадировала гражданина Германии, который является бывшим военнослужащим ВСУ. Решение было принято по запросу немецкой стороны в связи с подозрением в совершении там ряда преступлений. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

«Этот гражданин Германии воевал в рядах ВСУ. Контракт с ним был расторгнут не по его инициативе в 2024 году. В настоящее время он экстрадирован в Германию, где подозревается в изнасиловании, хранении и распространении изображений сексуального насилия», – заявили в ОГП.

В ведомстве добавили, что запрос на экстрадицию был направлен в 2023 году.

По данным BBC, немецкая прокуратура дважды потребовала выдачи своего гражданина – в сентябре и декабре 2023 года. Правоохранители ссылались на видеоподтверждения, где Бен Р. вероятно насилует несколько женщин.

Утром 17 марта мужчина пересек украинскую границу с Польшей. Вскоре он предстанет перед судом в Германии.

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Германия Украина

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