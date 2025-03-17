ИТ-компании возвращаются к очным собеседованиям из-за мошенничества с использованием ИИ

Компании меняют правила из-за злоупотреблений Interview Coder.

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Растущая популярность инструментов искусственного интеллекта для обмана во время собеседований заставила крупные технологические компании, в частности Google, пересмотреть свою политику и вернуться к очным собеседованиям. Это стало необходимым из-за злоупотребления платформами на основе ИИ, такими как Interview Coder, которые позволяют кандидатам обходить технические проверки во время онлайн-собеседований, сообщает CNBC.

С началом пандемии COVID-19 и переходом к удаленной работе, кандидаты начали активно использовать ИИ-ассистентов, которые могут генерировать код в реальном времени, анализировать технические вопросы и даже объяснять ответы - и все это без ведома интервьюеров. Одним из наиболее известных инструментов стал Interview Coder, разработанный студентом Колумбийского университета Чунгином «Роем» Ли. Эта платформа помогает кандидатам проходить собеседования в таких компаниях, как Amazon, Meta и TikTok. Однако после обнаружения мошенничества, некоторые компании отменили предложения о работе.

Популярность таких инструментов растет, а их создатели прогнозируют, что уже к середине мая годовой доход Interview Coder достигнет миллиона долларов. Тысячи пользователей уже утверждают, что благодаря ИИ они получили работу. В то же время рекрутеры отмечают, что кандидаты часто дают правильные ответы, но не могут объяснить логику своих решений.

Чтобы уменьшить мошенничество, работодатели начали обращать внимание на типичные признаки, такие как движения глаз в сторону внекадровых ИИ-ассистентов, отображение сторонних приложений в стекле очков и слишком быстрые и точные ответы после пауз.

Технологические компании уже начали принимать меры. Генеральный директор Google Сундар Пичаи отметил, что часть собеседований может быть возвращена в офис, что позволит кандидатам лучше ознакомиться с культурой компании. Другие компании также восстанавливают очные собеседования или запрещают использование ИИ во время проверок.

В то же время платформы, такие как Interview Coder и Leetcode Wizard, выступают за адаптацию к новым реалиям и призывают компании интегрировать ИИ в процесс отбора вместо запретов. Чунгин Ли, основатель Interview Coder, считает, что компании должны принять использование ИИ, а не бороться с ним, ведь это уже неотъемлемая часть современной индустрии программирования.

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