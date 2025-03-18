Во Львове будут судить двух женщин, которые за $20000 хотели переправить уклониста за границу

За $20000 женщины обещали мужчине, что организуют его беспрепятственный выезд за границу.

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Во Львове прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении двух львовянок, которым инкриминируют организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, во время действия военного положения обвиняемые организовали схему незаконной переправки военнообязанной через госграницу.

«Цена вопроса – 20 000 долларов США. За эти деньги они обещали мужчине, что организуют его беспрепятственный выезд за границу», - сообщили в прокуратуре.

Женщины были задержаны после получения денежных средств.

По ходатайству стороны обвинения, на имущество фигуранток наложен арест. Речь идет о земельном участке, доме, квартире и денежных средствах.

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