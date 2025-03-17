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Офис генерального инспектора USAID проведет аудит активов, оставшихся в странах после прекращения финансирования USAID

13:27, 17 марта 2025
Будет проведен аудит недвижимости, транспортных средств и других активов, оставшихся в различных странах после остановки грантов USAID.
Офис генерального инспектора USAID проведет аудит активов, оставшихся в странах после прекращения финансирования USAID
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В Офисе генерального инспектора USAID сообщили, что начнут аудит активов, оставшихся в разных странах, включая страны Восточной Европы, после прекращения финансирования USAID.
Речь идет, в частности, о недвижимости, транспортных средствах, оборудовании и других вещах.

«Активы, оставшиеся в стране без активного контроля со стороны США, подвержены риску разграбления, использования в террористических целях или захвата другими сторонами, что делает крайне важным оперативное решение вопросов их статуса и управления.

Чтобы разобраться в статусе этих активов и помочь агентству принять решения о дальнейших шагах, Управление генерального инспектора начинает работу по изучению утилизации активов по недавно завершенным грантам USAID. Мы намерены проводить параллельные аудиты из наших зарубежных офисов, охватывающих иностранную помощь США в Африке, Азии, Восточной Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне, а также на Ближнем Востоке.

Цель аудита — определить статус физических активов, профинансированных USAID, приобретенных в рамках выбранных грантов. В рамках этой работы мы планируем составить перечень активов, требующих внимания для надлежащего учета, передачи и утилизации. Активы, включенные в этот аудит, могут включать недвижимость, транспортные средства, оборудование, а также складские запасы, такие как продовольствие и медикаменты», — отметили в офисе генерального инспектора.

Напомним, что в Украине за средства USAID проводились круглые столы в Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова, трансформировались коммуникации и повышалась добросовестность чиновников.

В целом, как писала «Судебно-юридическая газета», ликвидация USAID может остановить выплаты государственным органам и общественным организациям, которые занимались трансформацией коммуникаций, медиа и добросовестностью должностных лиц, на сумму 835 млн долларов.

Автор: Наталя Мамченко

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USAID

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Офис генерального инспектора USAID проведет аудит активов, оставшихся в странах после прекращения финансирования USAID

Будет проведен аудит недвижимости, транспортных средств и других активов, оставшихся в различных странах после остановки грантов USAID.

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