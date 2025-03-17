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Офіс генерального інспектора USAID проведе аудит активів, що лишилися в країнах після припинення фінансування USAID

13:27, 17 березня 2025
Буде проведено аудит нерухомості, транспортних засобів та інших активів, які лишилися в різних країнах після зупинки грантів USAID.
Офіс генерального інспектора USAID проведе аудит активів, що лишилися в країнах після припинення фінансування USAID
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В Офісі Генерального інспектора USAID повідомили, що почнуть аудит активів, що залишися в різних країнах, зокрема у країнах Східної Європи, після того, як припинилося фінансування USAID.

Йдеться зокрема про нерухомість, транспортні засоби, обладнання та інші речі.

«Активи, що залишилися в країні без активного контролю з боку США, наражаються на ризик розграбування, використання в терористичних цілях або захоплення іншими сторонами, що робить надзвичайно важливим оперативне вирішення питань їхнього статусу та управління.

Щоб розібратися в статусі цих активів і допомогти агентству ухвалити рішення щодо подальших кроків, Управління генерального інспектора розпочинає роботу з вивчення утилізації активів за нещодавно завершеними грантами USAID. Ми маємо намір проводити паралельні аудити з наших закордонних офісів, що охоплюють іноземну допомогу США в Африці, Азії, Східній Європі, Латинській Америці та Карибському басейні, а також на Близькому Сході.

Мета аудиту — визначити статус фізичних активів, профінансованих USAID, придбаних у рамках обраних грантів. У межах цієї роботи ми плануємо скласти перелік активів, які потребують уваги для належного обліку, передачі та утилізації. Активи, включені до цього аудиту, можуть охоплювати нерухомість, транспортні засоби, обладнання, а також складські запаси, такі як продовольство та медикаменти» – зазначили у генінспектора.

Нагадаємо, що в Україні за кошти USAID в Україні проводили круглі столи у Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова, трансформували комунікації та підвищували доброчесність чиновників.

Загалом, як писала «Судово-юридична газета», ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися трансформацією комунікацій, медіа та доброчесністю посадовців на 835 млн доларів.

Автор: Наталя Мамченко

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