У Києві викрили групу посадовців «Київзеленбуду», які завищувала кошториси на ремонти парків на 5,35 млн грн

Затримано чиновників за незаконне заволодіння коштами на ремонти парків і доріжок.

Фото: Київська міська прокуратура

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В Києві прокуратура розкрила організовану групу посадових осіб КО «Київзеленбуд» та приватних підприємців, які у 2023 році заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонти парків та скверів. Підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду», кошторисник та чотири керівники приватних фірм. Їх дії призвели до збитків міському бюджету на суму понад 5,35 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними прокуратури, посадовці діяли за попередньою змовою. Вони уклали угоди з підрядниками на капітальні ремонти в парках та скверах столиці, серед яких роботи на підпірній стінці в парку Позняки (Дарницький район), ремонти доріжок в Оболонському районі та у «Гідропарку» (Дніпровський район). Проте в актах виконаних робіт вони навмисно вказували завищені обсяги і вартість робіт, а також нечесно рахували використані матеріали.

Збитки підтверджені висновками судових експертиз в області товарознавства, будівельно-технічної та економічної експертизи. Відтепер вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Київська міська прокуратура

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