Сплата аліментів через суд — у Мін’юсті пояснили, які способи бувають та чим відрізняються

Є наказове та позовне провадження для отримання виконавчого документа про стягнення аліментів.

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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснює, які бувають способи сплати аліментів та чим відрізняються.

Найбільш поширеним способом захисту права дітей на аліменти є судовий. Існує наказове та позовне провадження для отримання виконавчого документа про стягнення аліментів.

Судовий наказ – найшвидший спосіб стягнення аліментів. Справу про його видачу розглядає суд на підставі доданих до заяви документів, без виклику сторін на засідання. Видача відбувається протягом 5 днів з дня отримання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) боржника. За судовим наказом аліменти можна стягнути лише у чітко визначених розмірах.

Особа може заявити про стягнення аліментів у розмірі:

на одну дитину – 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей – 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку;

у твердій грошовій сумі в розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Судовий наказ набирає законної сили у день його видачі та має силу виконавчого документа, тобто підлягає примусовому виконанню без видачі виконавчого листа. Ще однією перевагою судового наказу є те, що він не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Якщо Ви бажаєте стягнути аліменти у більшому розмірі, ніж дозволяє стягнення у наказовому провадженні, або ще існує вимога, пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб, то необхідно звертатись до суду з позовною заявою, тоді розгляд справи буде відбуватись у порядку позовного провадження.

Сума аліментів, що може бути присуджена дитині в порядку позовного провадження, не передбачає визначення максимально граничного розміру аліментів на дитину. За рішенням суду кошти на утримання дитини можуть стягуватись у частці від доходу відповідача (1/4, 1/3, 1/2) або у твердій грошовій сумі (2000 грн, 3000 грн) щомісяця на дитину.

Рішення суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо не було подано апеляційної скарги. Для виконання рішення суду видається виконавчий лист, з яким доведеться звернутись до виконавчої служби.

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