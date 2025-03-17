Оплата алиментов через суд — в Минюсте объяснили, какие способы бывают и чем отличаются

Есть приказное и исковое производство для получения исполнительного документа о взыскании алиментов.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъясняет, какие способы уплаты алиментов бывают и чем отличаются.

Наиболее распространенным способом защиты права детей на алименты является судебный. Существует приказное и исковое производство для получения исполнительного документа о взыскании алиментов.

Судебный приказ – самый быстрый способ взыскания алиментов. Дело о его выдаче рассматривает суд на основании прилагаемых к заявлению документов, без вызова сторон на заседание. Выдача производится в течение 5 дней со дня получения информации о зарегистрированном месте жительства (нахождения) должника. По судебному приказу алименты можно взыскать только в четко определенных размерах.

Лицо может заявить о взыскании алиментов в размере:

на одного ребенка – 1/4, на двоих детей – 1/3, на троих и более детей – 1/2 заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста;

в твердой денежной сумме в размере 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Судебный приказ вступает в законную силу в день его выдачи и имеет силу исполнительного документа, то есть подлежит принудительному исполнению без выдачи исполнительного листа. Еще одним преимуществом судебного приказа есть то, что он не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

Если Вы желаете взыскать алименты в большем размере, чем разрешает взыскание в приказном производстве, или еще существует требование, связанное с установлением или оспариванием отцовства (материнства) и необходимостью привлечения других заинтересованных лиц, необходимо обращаться в суд с исковым заявлением, тогда рассмотрение дела будет происходить в порядке.

Сумма алиментов, которая может быть присуждена ребенку в порядке искового производства, не предусматривает определение максимально граничного размера алиментов на ребенка. По решению суда средства на содержание ребенка могут взиматься в доле дохода ответчика (1/4, 1/3, 1/2) или в твердой денежной сумме (2000 грн, 3000 грн) ежемесячно на ребенка.

Решение суда вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если не была подана апелляционная жалоба. Для выполнения решения суда выдается исполнительное письмо, с которым придется обратиться в исполнительную службу.

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