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Налоговая объяснила нюансы декларирования транспортного средства, которым лицо пользуется на основании доверенности

19:54, 17 марта 2025
Продажа транспортного средства с идентификационным номером требует надлежащего оформления договора купли-продажи, процедуры снятия его с учета и получения свидетельства регистрации.
Налоговая объяснила нюансы декларирования транспортного средства, которым лицо пользуется на основании доверенности
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Налоговая служба в Харьковской области объясняет, как декларировать транспортное средство, которым лицо пользуется на основании доверенности.

Если субъекту декларирования / члену его семьи неизвестна информация о владельце имущества, которое находится в пользовании субъекта декларирования и/или члена его семьи, а из правоустанавливающих документов ее установить невозможно, то при заполнении соответствующих полей декларации следует выбрать отметку «Неизвестно». Исключением являются только поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество (при наличии)» владельца такого имущества, заполнение которых обязательно.

Информацию о владельцах транспортных средств можно получить в Едином государственном реестре транспортных средств, держателем которого является Министерство внутренних дел Украины.

Также налоговая объясняет, следует ли декларировать транспортное средство, переданное другому лицу на основании доверенности с правом распоряжения?

Да, поскольку издание доверенности не прекращает право собственности лица на имущество.

Правовое регулирование отношений, связанных с куплей-продажей транспортных средств, осуществляется на основании положений ГКУ с учетом общих положений о договоре и специальных правил, закрепленных в соответствующих положениях Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов , других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденного постановлением КМУ от 07.09.1998 №1388, определяющих определенные особенности заключения, исполнения и правовых последствий невыполнения соответствующих договоров.

Продажа транспортного средства с идентификационным номером предусматривает соответствующее оформление договора купли-продажи этого транспортного средства, снятие его с учета, получение свидетельства о его регистрации.

Так, выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без надлежащего заключения договора купли-продажи этого транспортного средства не считается заключенным в соответствии с законом договором и не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, получившим эту доверенность.

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