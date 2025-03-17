В Запорожье мужчина бросил гранату и выстрелил в сторону полицейских во время проверки документов

В Запорожье полиция задержала мужчину, который совершил попытку нападения на полицию.

Фото: Новости полиции Запорожской области

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Шевченковском районе Запорожья произошла попытка нападения на правоохранителей. Во время проверки документов у граждан призывного возраста работниками ТЦК и полицией неизвестный выстрелил вверх из пистолета и бросил гранату в сторону правоохранителей. Как рассказали в полиции Запорожской области, происшествие произошло при участии полицейских Васильевского РУП. Мужчина сразу скрылся с места происшествия, однако обошлось без пострадавших.

По данным взрывотехников, боеприпас оказался страйкбольной гранатой. Полиция оперативно установила личность правонарушителя. Им оказался 44-летний местный житель. Задержали мужчину по месту жительства с помощью бойцов КОРДа.

Во время обысков в квартире, гараже и транспортном средстве задержанного полиция обнаружила почти 20 патронов, два снаряженных магазина, две дымовые шашки и другие вещественные доказательства. Сейчас продолжается поиск пистолета, из которого был произведен выстрел.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений по частям 4 статьи 296 и 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Если его вину докажут, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.