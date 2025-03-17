Практика судов
  1. В Украине

В Запорожье мужчина бросил гранату и выстрелил в сторону полицейских во время проверки документов

18:24, 17 марта 2025
В Запорожье полиция задержала мужчину, который совершил попытку нападения на полицию.
В Запорожье мужчина бросил гранату и выстрелил в сторону полицейских во время проверки документов
Фото: Новости полиции Запорожской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Шевченковском районе Запорожья произошла попытка нападения на правоохранителей. Во время проверки документов у граждан призывного возраста работниками ТЦК и полицией неизвестный выстрелил вверх из пистолета и бросил гранату в сторону правоохранителей. Как рассказали в полиции Запорожской области, происшествие произошло при участии полицейских Васильевского РУП. Мужчина сразу скрылся с места происшествия, однако обошлось без пострадавших.

По данным взрывотехников, боеприпас оказался страйкбольной гранатой. Полиция оперативно установила личность правонарушителя. Им оказался 44-летний местный житель. Задержали мужчину по месту жительства с помощью бойцов КОРДа.

Во время обысков в квартире, гараже и транспортном средстве задержанного полиция обнаружила почти 20 патронов, два снаряженных магазина, две дымовые шашки и другие вещественные доказательства. Сейчас продолжается поиск пистолета, из которого был произведен выстрел.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений по частям 4 статьи 296 и 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Если его вину докажут, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Запорожье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Из Уголовного кодекса уберут отдельную статью за заражение ВИЧ или вирусом другой неизлечимой инфекционной болезни – Верховная Рада одобрила изменения

Верховная Рада приняла за основу законопроект Александры Устиновой, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса отдельную статью за заражение ВИЧ, ведь, по мнению авторов, криминализация заражения ВИЧ/СПИДом и венерическими заболеваниями – это «советские традиции».

Мобилизация без прохождения ВЛК – не повод для увольнения с военной службы: как судьи Верховного Суда объяснили свое решение

Судьи Верховного Суда указали, что факт непрохождения истцом медицинского осмотра ВЛК во время призыва не свидетельствует о его негодности и не является основанием для увольнения с военной службы.

Суд отменил штраф, наложенный ТЦК на мужчину за необновление данных, хотя тот обновил данные в Резерв+ в установленные законом сроки

ТЦК выписал штраф мужчине за необновление данных, хотя тот обновил данные в установленный срок – суд отменил постановление ТЦК.

Кто лучше, тот и будет работать в желаемом для него суде – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, почему судьи соревнуются за возможность перевода в другой суд с кандидатами на должности судей.

Установление факта незаконности мобилизации не влечет увольнение незаконно мобилизованного лица с военной службы – Верховный Суд

Суды предыдущих инстанций признали противоправными действия ТЦК по мобилизации мужчины и обязали воинскую часть уволить его с военной службы, однако Верховный Суд указал, что это неэффективный способ защиты.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва