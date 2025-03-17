У Запоріжжі чоловік кинув гранату і вистрілив у бік поліцейських під час перевірки документів

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, який здійснив спробу нападу на поліцію.

Фото: Новини поліції Запорізької області

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У Шевченківському районі Запоріжжя сталася спроба нападу на правоохоронців. Під час перевірки документів у громадян призовного віку працівниками ТЦК та поліцією невідомий вистрілив угору з пістолета і кинув гранату в бік правоохоронців. Як розповіли в поліції Запорізької області, подія відбулася за участю поліцейських Василівського РУП. Чоловік одразу втік з місця події, однак обійшлося без постраждалих.

За даними вибухотехніків, боєприпас виявився страйкбольною гранатою. Поліція оперативно встановила особу правопорушника. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець. Затримали чоловіка за місцем проживання за допомогою бійців КОРДу.

Під час обшуків у квартирі, гаражі та транспортному засобі затриманого поліція виявила майже 20 набоїв, два споряджених магазини, дві димові шашки та інші речові докази. Наразі триває пошук пістолета, з якого був зроблений постріл.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за частинами 4 статті 296 та 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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