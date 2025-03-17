Російські штурмові групи і ДРГ намагаються проникнути на Сумщину

Ворог активізує штурми і диверсії на кордоні з Сумщиною – ЗСУ стримують наступ.

Фото: Wikipedia

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Російські окупаційні сили здійснюють спроби проникнення на територію України через Сумську область, застосовуючи різні тактики. Окрім штурмових груп, вони використовують також диверсійно-розвідувальні підрозділи для створення дестабілізації в регіоні. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, на напрямку населених пунктів Новеньке, Журавка та Басівка окупанти використовують малі штурмові групи. Їхня мета — накопичити сили на території України та розширити зону бойових дій, зокрема на прикордонній ділянці з Курщиною. Штурмові групи, за його словами, знищуються українськими військовими ще до того, як окупанти встигають вийти на українську територію або після їхнього вторгнення.

Крім того, на півночі Сумської області не припиняються спроби прориву ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Одну з таких груп було виявлено на підступах до Сумського району, але це вже інша ділянка кордону, не пов’язана з подіями на Курщині. Демченко підкреслив, що завдання диверсійно-розвідувальних груп значно відрізняються від дій штурмовиків: вони намагаються виявити місця розташування Сил оборони України, завдати ураження по позиціях ЗСУ або мінувати територію.

Таким чином, на Сумщині зберігається високий рівень напруги через численні спроби вторгнення російських сил, що активно протидіють українським військовим підрозділам.

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