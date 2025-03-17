Российские штурмовые группы и ДРГ пытаются проникнуть на Сумщину

Враг активизирует штурмы и диверсии на границе с Сумской областью – ВСУ сдерживают наступление.

Фото: Wikipedia

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Российские оккупационные силы осуществляют попытки проникновения на территорию Украины через Сумскую область, применяя различные тактики. Кроме штурмовых групп, они используют также диверсионно-разведывательные подразделения для создания дестабилизации в регионе. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, на направлении населенных пунктов Новенькое, Журавка и Басовка оккупанты используют малые штурмовые группы. Их цель - накопить силы на территории Украины и расширить зону боевых действий, в частности на приграничном участке с Курщиной. Штурмовые группы, по его словам, уничтожаются украинскими военными еще до того, как оккупанты успевают выйти на украинскую территорию или после их вторжения.

Кроме того, на севере Сумской области не прекращаются попытки прорыва вражеских диверсионно-разведывательных групп. Одна из таких групп была обнаружена на подступах к Сумскому району, но это уже другой участок границы, не связанный с событиями на Курщине. Демченко подчеркнул, что задачи диверсионно-разведывательных групп значительно отличаются от действий штурмовиков: они пытаются обнаружить места расположения Сил обороны Украины, нанести поражение по позициям ВСУ или минировать территорию.

Таким образом, на Сумщине сохраняется высокий уровень напряжения из-за многочисленных попыток вторжения российских сил, активно противодействующих украинским военным подразделениям.

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